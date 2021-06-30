Раскрыта опасность лимонного сока

Cпециалист по снижению веса Павел Исанбаев раскрыл опасность лимонного сока в беседе с РИА Новости.

Исанбаев отметил, что лимонный сок мешает зарастать эрозийным и язвенным поражениям слизистой ЖКТ. Он также усугубляет симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: происходит заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка кислым, тошнота, изжога. Специалист подчеркнул, что людям с перечисленными диагнозами пить воду с лимоном, особенно натощак, не следует.

По его словам, оптимальная концентрация лимонного сока в воде — от нескольких капель до столовой ложки на 250 миллилитров. «Если лимонного сока больше, вода негативно влияет на зубную эмаль. Кислота разрушает ее, поэтому рекомендации пить воду с лимоном через трубочку имеют смысл», — сказал специалист.

Ранее российский врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова сообщила, что отказ от мяса и его отсутствие в рационе могут привести к проблемам с кожей, которая быстро потеряет здоровый вид. По словам Павловой, одна из ее молодых пациенток, отказавшаяся от мяса, пожаловалась на появление морщин. Специалистка указала, что исключения животного белка из рациона вполне достаточно, чтобы кожа стала морщинистой и начала преждевременно стареть.