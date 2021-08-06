Россиян предупредили о риске развития рака от употребления арбузов

Врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова предупредила россиян о риске развития рака от употребления арбузов. Специалист объяснила, что бахчевые культуры иногда подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого созревания, которые вредят организму человека и провоцируют возникновение онкологии, сообщает «360».

Ермоленкова объяснила, что азотистые удобрения, попадая в желудочно-кишечный тракт, преобразуются во вредные соединения. Так, именно нитраты могут вызывать онкологические заболевания.

Удобрения могут перейти в более вредное состояние даже в самом арбузе при его неправильном хранении. Нитраты нарушают транспортную функцию крови, а также негативно воздействуют на уровень гемоглобина.

«Потом это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила специалист.

На содержание нитратов в арбузе указывают желтые прожилки или белесые уплотнения, напоминающие вату. Кроме того, об использовании химикатов при выращивании ягоды говорит слишком яркий цвет мякоти и глянцевая поверхность корки. Если у арбуза на кожуре есть желтое пятно, то он зрел в естественных условиях.

Диетолог подчеркнула, что содержание нитратов в российских овощах и фруктах регулирует технический регламент ЕС. Так, в арбузах минимальная допустимая норма нитратов составляет 60 микрограммов на килограмм, что продавцы ягод должны подтвердить соответствующими документами.

Ранее нутрициолог раскрыла опасность арбузных семечек. Употребление ягоды вместе с семечками может вызвать расстройство пищеварения.