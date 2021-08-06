В Роскачестве россиянам дали советы по выбору самой вкусной дыни. В ведомстве также рассказали, как правильно употреблять и хранить этот продукт, сообщает РИА Новости.

Специалисты напомнили, что спелая дыня отличается характерным ароматом. При этом стоит помнить, что есть такие сорта этого продукта, которые почти не пахнут. Аромат также помогает понять, не переспела ли дыня. Эксперты объяснили, что перезрелый плод обладает типичным «винным» запахом.

Кроме того, для спелой дыни свойственна упругая корочка: она должна проминаться при нажиме на нее пальцами. Если после этого остается вмятина, то плод перезрелый.

«В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня — например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200-300 граммов за один прием», — подчеркнули в Роскачестве.

Россиян призвали не употреблять дыню в больших количествах. этот плод богат клетчаткой, обладающей слабительным эффектом.

Ранее диетолог сравнила пользу арбуза и дыни. Врач объяснила, что дыня обладает большей калорийностью. Однако в ней также содержится значительное число клетчатки, важной для стабильной работы кишечника и очищения организма. Специалист заключила, что нельзя однозначно выбрать один из этих продуктов, поскольку оба представителя бахчевых богаты микроэлементами и витаминами.