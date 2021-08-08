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Врач-диетолог рассказала о правильном употреблении арбуза

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Кандидат медицинских наук и руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала о правильном употреблении арбуза. Своими рекомендациями врач-диетолог поделилась в интервью RT.

Селезнева напомнила, что как и любые другие фрукты и ягоды, арбуз не следует «есть килограммами» — в зону риска особенно попадают люди с предрасположенностью к набору веса, или страдающие сахарным диабетом.

«Все-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — добавила диетолог.

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Также врач посоветовала есть арбуз в первой половине дня, чтобы избежать большой нагрузки на мочевыделительную систему в ночное время суток. По ее словам, прерывание сна грозит организму невозможностью восстановления, а также набором веса.

«Потому что, когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес», — уточнила врач.

Кром того, Селезнева порекомендовала покупать арбуз в сезон — так больше шансов на то, что в него не добавляли вещества, способствующие быстром созреванию плода.

Ранее в августе россиян предупредили о риске развития рака от употребления арбузов. Так, врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова объяснила, что бахчевые культуры иногда подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого созревания, которые вредят организму человека и провоцируют возникновение онкологии.

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