Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении

Британский диетолог Софи Медлин предупредила, что прибавить в весе можно даже из-за одного лишнего яблока в день. Об этом сообщает WION.

По мнению эксперта, люди часто не учитывают, что легкие перекусы тоже дают избыточные калории. «Речь может идти о латте, купленном в кафе, лишнем печенье к чаю или даже лишнем яблоке, — объясняет она. — Все это — распространенная причина того, почему многие люди год за годом набирают вес».

По словам диетолога, яблоки особенно опасны при похудении, так как могут повышать аппетит. Несмотря на это, она не советует исключать их из рациона, поскольку в них много витаминов, питательных веществ и клетчатки, которые необходимы организму. При этом надо внимательно следить за количеством съедаемых яблок, а также сочетать их с белком, который утоляет голод. Например, с кусочком сыра фета.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала об опасных свойствах яблок. По ее словам, эти плоды могут быть противопоказаны людям с аллергией. Их не рекомендуются есть при гастрите, эрозивном гастрите и любых других воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта.