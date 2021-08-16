97-килограммовая студентка похудела на 35 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница индийского города Джамму, союзная территория Джамму и Кашмир, за год и четыре месяца похудела на 35 килограммов. На секреты ее успеха обратило внимание издание Times of India.

20-летняя студентка Эйя Хаджурия (Eya Khajuria) с 18 лет страдала от высокого кровяного давления. На пике она весила 97 килограммов. В первый год обучения в колледже девушка поняла, что из-за лишнего веса испытывает трудности с выбором одежды и чувствует себя несчастной. Тогда она решила изменить образ жизни.

Хаджурия занимается спортом рано утром, и перед тренировкой она обычно съедает яблоко. После тренировки девушка выпивает чашку зеленого чая, иногда — молоко.

По утрам студентка предпочитает простые блюда, такие как булгур, овсянка, сезонные овощи и другие. На обед Хаджурия съедает две лепешки с большим количеством овощей и суп-пюре из чечевицы. Она любит домашний сыр, так как он богат белками. При этом индианка ужинает довольно рано — до семи часов вечера летом и до шести — зимой.

Индианка считает главным секретом похудения последовательность. «Я отправлялась на пробежку каждое утро. Во время месячных, когда мне не до бега, я хожу. Я танцую у себя в комнате до седьмого пота. Кроме того, я выполняю высокоинтенсивные тренировки дома. По вечерам я катаюсь на велосипеде и прыгаю 200-300 раз», — уточнила она.

Хаджурия подчеркнула, что нужно любить ту пищу, которую ты ешь. Она отметила, что если удастся похудеть на четыре-пять килограммов, остановиться уже невозможно.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Патиала, штат Пенджаб, сбросил 11 килограммов за сто дней. Индиец начал рано ложиться спать и рано вставать, также он пересмотрел свою диету.