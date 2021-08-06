Мужчина сбросил 11 килограммов за сто дней и раскрыл секрет успеха

Житель индийского города Патиала, штат Пенджаб, сбросил 11 килограммов за сто дней. На секрет его успеха обратило внимание издание TImes of India.

27-летний Шахрукх Алам (Shahrukh Alam) всегда был полным, однако в марте 2021 года обратил внимание на то, что стал медлительным, быстро уставал и начинал задыхаться из-за лишнего веса. На тот момент он весил 81,9 килограмма и комплексовал из-за внешности. Мужчина задался целью сбросить вес за следующие три месяца.

Индиец раскрыл секрет своего успеха: он начал рано ложиться спать и рано вставать и пересмотрел свою диету. Теперь на завтрак Алам съедает овсянку или сэндвич с черным хлебом и арахисовым маслом или вареные яйца. Он обедает отварной курицей или любыми отварными овощами с рисом. Ужин индийца состоит из четырех-пяти вареных яиц, или коричневого риса с машем, или чечевицы и отварными овощами. Перед занятиями спортом Алам выпивает черный кофе, а после — протеиновый коктейль.

Он любит мясную пищу, поэтому иногда позволяет себе плов с курицей, карри, шаурму или ролл с яйцом. Алам предпочитает комплекс упражнений «жим, тяга, низ» и тренируется по два раза в неделю. В результате за сто дней индиец похудел на 11 килограммов.

Алам утверждает, что все, что нужно для достижения целей, — это усердный труд и тщательный поиск информации о похудении. Для того чтобы сбросить вес, важно соблюдать дисциплину. «Не слушайте то, что другие говорят вам. Слушайте себя. Все зависит от ваших мыслей. Если вы сохраняете настрой, вы сможете и вы сделаете это. Всегда любите себя», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница индийского города Праяградж, штат Уттар-Прадеш, сбросила 21 килограмм за полгода и раскрыла секрет успешного похудения. Она начала следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

