Женщина сбросила 50 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успеха

37-летняя Ануприя Рагхав (Anupriya Raghav) сбросила 50 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успешного похудения. Об этом сообщает издание The Times of India.

Рагхав рассказала, что всю жизнь она безуспешно пыталась сбросить вес. После рождения ребенка женщина поправилась еще сильнее и стала весить 110 килограммов. Тогда недовольная своим внешним видом индианка решила самоизолироваться, чтобы не встречаться с людьми. В этот период она наткнулась на интернет-портал, посвященный здоровому образу жизни, и начала худеть.

Женщина практиковала интервальное голодание и ела два раза в день, пропуская завтрак. На обед Рагхав съедала 70 граммов углеводов и 30 граммов белка. Она готовила рис или макароны, лепешку или блин из рисового и горохового теста, бобовые, зеленые овощи и яйца. Ужин состоял из белков, углеводов, жиров и продуктов с высоким содержанием полезных пищевых волокон. В меню был овощной салат с сэндвичем с курицей и сыром, или пловом с курицей, или лепешкой с зеленью и сыром.

Индианка каждый день проходила пешком 10 тысяч шагов. Шесть раз в неделю она выполняла силовые тренировки, а перед занятиями выпивала черный кофе.

Рагхав рекомендовала не следовать первым попавшимся диетами, а подбирать программу питания и тренировок индивидуально, ориентируясь на образ жизни и вкусовые предпочтения. По ее словам, похудение требует усилий, и если какая-то программа предлагает быстро и без труда избавиться от лишних килограммов, то она, скорее всего, не сработает.

Ранее сообщалось, что в США мужчина получил страшное предупреждение от врача и похудел на 60 килограммов. На пике ожирения он весил 165 килограммов.