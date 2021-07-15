Мужчина получил страшное предупреждение от врача и похудел на 60 килограммов

Американец сбросил 60 килограммов после того, как получил страшное предупреждение от врача. Его историю публикует Men’s Health.

Мужчина по имени Алекс, переехавший в детстве в США с Украины с родителями, столкнулся с издевательствами со стороны сверстников в школе. Он замкнулся в себе: прогуливал нелюбимые уроки, играл в видеоигры по 16 часов в сутки и беспрерывно заказывал еду на дом. «Я просто сидел и ел, не думая о том, что еда делает со мной», — рассказывает Алекс.

На пике ожирения он весил 165 килограммов. Мужчина признается, что с каждым годом ему становилось все сложнее передвигаться, а самые простые действия, вроде подъема по лестнице или похода в магазин, превратились для него в настоящее испытание.

Все изменилось, когда во время медосмотра врач сказал молодому человеку, что если он не изменит образ жизни, то не доживет и до 30 лет. После этого предупреждения Алекс полностью отказался от вредной пищи, которая составляла основу его рациона, и начал заниматься спортом. «Это пример того, когда высказывание "сделай или умри" было произнесено в буквальном смысле», — вспоминает мужчина.

В итоге ему удалось сбросить 60 килограммов и кардинально изменить свое отношение к жизни. «Раньше я боялся смотреть в зеркала, фотографироваться и сниматься на видео, — рассказывает Алекс. — Но теперь я вижу свое отражение и чувствую себя счастливым».

Сейчас мужчина занимается в тренажерном зале шесть дней в неделю и стал тренером по похудению. Алекс уверен, что его опыт поможет другим справиться с проблемами, от которых страдал он сам.

Ранее 34-летний американец Стивен Высоцкий (Stephen Vysocky) рассказал, как ему удалось похудеть на 110 килограммов за три года. Работать над собой Высоцкий начал, когда лучший друг силком притащил его в тренажерный зал.