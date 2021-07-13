116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 116 килограммов жительница Лондона за год похудела на 50 килограммов. На секрет ее успеха обратило внимание издание News 24.

Рассказывается, что в детстве Перл (Pearl), которой сейчас 36 лет, была стройной, но в подростковом возрасте начала стремительно набирать вес, ее самооценка упала.

Долгое время она работала аниматором на круизных лайнерах. Женщине нравилась ее профессия, но в свободное от работы время она практически не выходила на улицу и придумывала любые оправдания, чтобы избежать встреч с друзьями. В конце концов вес женщины достиг 116 килограммов. Когда она поднималась по лестнице хотя бы на три ступени, у нее начиналась одышка, похожая на приступ астмы.

Чтобы избавиться от лишнего веса, Перл решила сделать шунтирование желудка — операцию, которая сокращает объем желудка и уменьшает аппетит. Ее знакомые не поддержали эту идею и советовали ей пойти в спортзал. Британка проигнорировала эти рекомендации и в 2019 году она побывала в Турции, где ей удалили 80 процентов желудка.

В течение года после шунтирования Перл похудела на 50 килограммов и теперь весит 63 килограмма. По ее словам, похудение изменило ее жизнь к лучшему. Теперь она чувствует себя гораздо более уверенной, а люди начали относиться к ней совсем иначе.

«Когда люди видят меня впервые, они говорят, что я отлично выгляжу. Это приятно слышать», — пояснила Перл. Женщина отметила, что чувствует себя более энергичной и уверенной в себе.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов и поделилась своим методом похудения. Она стала придерживаться интервального голодания и составила план питания.