Женщина сбросила 20 килограммов и поделилась своим методом похудения

Жительница Индии сбросила 20 килограммов и поделилась своим методом похудения. Об этом сообщает издание The Times of India.

33-летняя Сварна Вадламани (Swarna Vadlamani) рассказала, что после родов стала весить 95 килограммов и долго не могла похудеть. После начала локдауна женщина начала заниматься спортом в домашних условиях, но почти год ее усилия не приносили результата. «Только позднее я поняла, что одного спорта недостаточно, и начала правильно питаться», — говорит она.

Вадламани стала придерживаться интервального голодания и составила план питания. На завтрак она пила кофе с нерафинированным сахаром и съедала хлеб или орехи с фруктами. В обеденном меню был индийский тали — комплексный обед, состоящий из риса, лепешки из бездрожжевого теста, карри из тушеных овощей и творога. Для ужина не позднее 18:30 вечера индианка выбирала лепешку и карри. Вадламани также отметила, что не стала полностью исключать рис из рациона, но значительно уменьшила размер порций.

Через два часа после ужина она проходила по 10 тысяч шагов в быстром темпе и делала кардиоупражнения, например, прыгала со скакалкой. В будущем Вадламани планирует добавить силовые тренировки, чтобы повысить тонус мышц. Она призналась, что похудение — тяжелая работа, требующая силы воли.

Индианке удалось сбросить 20 килограммов, но она пока не планирует останавливаться на достигнутом. «После похудения я стала более выносливой, чувствую себя легкой, подтянутой. И самое важное для меня то, что теперь я могу носить любые платья», —прокомментировала Вадламани.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина похудела на 68 килограммов. Все изменилось в июне 2019 года, когда она пришла на прием к терапевту, и врач не смог измерить ее вес, потому что весы зашкалили.