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Мужчина похудел на 25 килограммов за два месяца и раскрыл главный секрет успеха

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Изображение: TOI Health & Fitness

Дхарамджит Биртаре (Dharamjeet Birthare) из Индии сбросил 25 килограммов за два месяца во время карантина и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает издание The Times of India.

По словам Биртаре, на похудение его вдохновили истории из интернета, в которых люди рассказывают, как они похудели за время карантина. Индиец решил последовать их примеру и изменил образ жизни.

Мужчина рассказал, что главный секрет успеха в его похудении — ежедневные прогулки после каждого приема пищи. Три раза в день, после завтрака обеда и ужина, Биртаре гулял по 50 минут. Также он начал заниматься йогой и делал комплекс сурья-намаскара по 24 раза в день.

Помимо физических нагрузок, индиец начал строго следить за питанием — он сократил употребление сахара и увеличил количество натуральных и свежих продуктов в ежедневном меню. Мужчина полностью отказался от чая и кофе и каждое утро начинал со стакана охлажденной кокосовой воды.

«Мне было очень трудно первые несколько дней, я еле сдерживался, чтобы не съесть что-нибудь вредное. Но не сдавайтесь! Мотивация будет расти, как только вы заметите изменения в теле и улучшения в физическом состоянии», — рассказал Биртаре. Он также добавил, что несколько раз едва не сорвался во время семейных застолий, когда все его родственники ели вкусную и жирную пищу.

Мужчина взвешивается каждый день и планирует и дальше придерживаться здорового образа жизни. По его мнению, правильное питание и поддержание тела в хорошей физической форме — необходимы для достижения успеха в жизни.

Сурья-намаскара — комплекс упражнений йоги, который состоит только из асаны или асаны с определенным порядком вдоха и выдоха, а также включает в себя мантры и медитацию

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении. Британец понял, что нужно срочно менять образ жизни и записался в группу для худеющих.

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