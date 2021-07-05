Женщина чуть не сломала весы и похудела на 68 килограммов

45-летняя британка похудела на 68 килограммов после того, как чуть не сломала весы на приеме у врача. Своей историей она поделилась с Daily Record.

Сара Дэй (Sarah Day) рассказала, что начала серьезно переедать в 2014 году — тогда всего за несколько месяцев умерли ее мать и бывший муж, с которым она поддерживала дружеские отношения. «Я ела кучу вредной пищи. Постоянно покупала пиццу. Я вообще не контролировала питание», — рассказала Дэй.

Кроме того, она стала выпивать больше обычного на вечеринках и по выходным. Ее вес постоянно рос, но женщина не обращала на это внимания и даже посмеивалась над людьми, которые занимаются спортом.

Все изменилось в июне 2019 года, когда Дэй пришла на прием к терапевту, и врач не смог измерить ее вес, потому что весы зашкалили. «Я вышла от доктора и расплакалась. Я поняла, что никто, кроме меня самой, помочь мне не сможет», — вспоминала женщина.

Дэй присоединилась к группе для худеющих и выяснила, что ее вес перевалил за 146 килограммов. С самого начала занятий она почувствовала, что худеет, и в феврале 2020 года записалась еще и в спортзал. Однако скоро его закрыли из-за пандемии COVID-19. Тогда Дэй начала регулярно заниматься на велотренажере дома и много ходить.

Вскоре ее стали сопровождать друзья, потому что долгие прогулки были единственной возможностью пообщаться во время локдауна. Британка полностью отказалась от вредной пищи, алкоголя и каждый день проходила по 10-15 километров.

В сентябре прошлого года ее вес составлял уже 100 килограммов, однако женщину это не устроило, и она продолжила регулярные занятия. К январю текущего года Дэй удалось похудеть до 76 килограммов. «Я никогда не вернусь к прошлой себе. Спорт и здоровое питание стали частью моей жизни», — подытожила она.

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