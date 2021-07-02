Мужчина сбросил 32 килограмма за 10 месяцев и поделился своим методом похудения

Житель Индии похудел на 32 килограмма за 10 месяцев и рассказал о своем методе похудения. Об этом сообщает The Times of India.

Прашант Найду (Prashant Naidu) начал толстеть в 2019 году после травмы, из-за которой стал вести малоподвижный образ жизни. После начала самоизоляции в связи распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году он стал двигаться еще меньше, а килограммы начали прибавляться с удвоенной скоростью. К концу лета он весил уже 110 килограммов.

Сбросить вес Найду решил после того, как посмотрел в интернете запись боксерского матча между Мохаммедом Али и Ларри Холмсом. «Я увидел, как Али, который был уже не в лучшей форме, получает тяжелейшие удары и не падает. Он отдавался на 100 процентов. Это очень вдохновило меня и помогло принять решение изменить образ жизни», — рассказал Найду.

В первую очередь мужчина озаботился правильным питанием. Теперь на завтрак он ест овсянку с шестью-восемью яичными белками, а обед его состоит из курицы с рисом, причем он утверждает, что днем не сильно ограничивает себя в калориях. Ужинает индиец куриной грудкой, салатом и стаканом йогурта.

Кроме того, Найду начал регулярно заниматься спортом. Он делает силовые упражнения на две группы мышц каждый день, и посвящает 25 минут кардиотренировкам. «Теперь это моя ежедневная рутина, и я не собираюсь останавливаться», — сказал мужчина.

Также Найду сказал, что привел в порядок свой режим дня, чтобы хорошо высыпаться, и исключил из рациона фастфуд и другие вредные продукты.

За последние 10 месяцев он сбросил 32 килограмма, однако останавливаться на этом не собирается. «Фитнес стал частью моей жизни, а не занятием, которому посвящают свободное время. Я хочу стать еще здоровее и сильнее», — подытожил индиец.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Пакистана Исмаил Мубарак (Ismail Mubarak) сбросил 22 килограмма за четыре месяца. По словам Мубарака, он давно хотел похудеть, но все время откладывал диеты на потом. Однако периодические комментарии знакомых по поводу его веса помогли ему решиться на перемены.