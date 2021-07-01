Мужчина сбросил 22 килограмма за четыре месяца и раскрыл секрет похудения

32-летний житель Пакистана Исмаил Мубарак (Ismail Mubarak) сбросил 22 килограмма за четыре месяца и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает издание Gulf News.

По словам Мубарака, он давно хотел похудеть, но все время откладывал диеты «на потом». Однако периодические комментарии знакомых по поводу его веса помогли мужчине решиться на перемены. «Мне надоели эти замечания, и я решил наконец-то что-то сделать для того, чтобы прийти в хорошую форму. Я всегда был достаточно крупным, но в последнее время лишний вес начал доставлять дискомфорт — я стал каким-то вялым», — рассказал мужчина.

На момент введения ограничений, вызванных пандемией COVID-19, Мубарак весил 101 килограмм. Мужчина рассказал, что он получил много советов для похудения после того, как объявил о своем намерении сбросить вес. «Мне рекомендовали сократить количество углеводов — я сократил. Мне посоветовали прыгать со скакалкой — я начал прыгать, правда сначала не мог сделать больше двух прыжков за раз», — сказал он.

Мубарак отказался от выпечки, газированных напитков и риса. Перед завтраком он выпивал стакан теплой воды с тмином, зубчиками чеснока и лимоном. Потом мужчина съедал несколько вареных яиц и половину чайной ложки коричневого сахара. В обеденном меню была лепешка с овощами и нежирным мясом или птицей. Худеющий ужинал стаканом теплого молока с куркумой или фиником, а перед сном выпивал кружку теплой воды. Для перекуса он выбирал свежие фрукты.

Мубарак включил физические нагрузки в ежедневную рутину: он прыгал со скакалкой и проходил по восемь километров каждый вечер. «Так я сбросил 22 килограмма за четыре месяца. Чувствую себя отлично — я полон энергии уверенности в себе». Мужчина посоветовал желающим похудеть верить в себя и не сдаваться на нелегком пути перемен.

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