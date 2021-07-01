Из жизни
 
Последние новости
В России моментально определят пьяных водителей
На Украине заявили о потере «морального превосходства»
Звезда «Папиных дочек» рассказала о причинах брака с Авербухом
Найден способ успокоить погоду в России
Назван способ сохранить важную роль России в Закавказье
В космосе нашли гигантскую увеличительную линзу
Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым поработителям Китая
Реальные зарплаты россиян выросли
«Спартак» пригласил Лионеля Месси в команду
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина сбросил 22 килограмма за четыре месяца и раскрыл секрет похудения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: gulfnews.com

32-летний житель Пакистана Исмаил Мубарак (Ismail Mubarak) сбросил 22 килограмма за четыре месяца и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает издание Gulf News.

По словам Мубарака, он давно хотел похудеть, но все время откладывал диеты «на потом». Однако периодические комментарии знакомых по поводу его веса помогли мужчине решиться на перемены. «Мне надоели эти замечания, и я решил наконец-то что-то сделать для того, чтобы прийти в хорошую форму. Я всегда был достаточно крупным, но в последнее время лишний вес начал доставлять дискомфорт — я стал каким-то вялым», — рассказал мужчина.

На момент введения ограничений, вызванных пандемией COVID-19, Мубарак весил 101 килограмм. Мужчина рассказал, что он получил много советов для похудения после того, как объявил о своем намерении сбросить вес. «Мне рекомендовали сократить количество углеводов — я сократил. Мне посоветовали прыгать со скакалкой — я начал прыгать, правда сначала не мог сделать больше двух прыжков за раз», — сказал он.

Мубарак отказался от выпечки, газированных напитков и риса. Перед завтраком он выпивал стакан теплой воды с тмином, зубчиками чеснока и лимоном. Потом мужчина съедал несколько вареных яиц и половину чайной ложки коричневого сахара. В обеденном меню была лепешка с овощами и нежирным мясом или птицей. Худеющий ужинал стаканом теплого молока с куркумой или фиником, а перед сном выпивал кружку теплой воды. Для перекуса он выбирал свежие фрукты.

Мубарак включил физические нагрузки в ежедневную рутину: он прыгал со скакалкой и проходил по восемь километров каждый вечер. «Так я сбросил 22 килограмма за четыре месяца. Чувствую себя отлично — я полон энергии уверенности в себе». Мужчина посоветовал желающим похудеть верить в себя и не сдаваться на нелегком пути перемен.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина похудел на 25 килограммов за два месяца и раскрыл главный секрет успеха. По словам индийца, на похудение его вдохновили истории из интернета, в которых люди рассказывают, как они похудели за время карантина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
UAE weight-loss: 'How I lost 22kg in four months'
Мужчина похудел на 25 килограммов за два месяца и раскрыл главный секрет успеха
Мужчина сбросил 110 килограммов за три года и рассказал о своем похудении
143-килограммовая женщина увидела себя на фото и похудела на 77 килограммов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
12:2628 июня

Самый опасный медведь в мире погнался за велосипедистом и попал на видео

05:3026 июня

Женщина убила отчима-насильника и избежала тюрьмы

01:2426 июня

Диетологи назвали семь невероятных свойств черешни

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
20:0025 июня

Девушка сошлась со спасшим ее от приставаний назойливого мужчины барменом

19:0125 июня

Козленок с мордой обезьяны напугал деревенских жителей

18:0125 июня

Женщина похоронила супруга-дельфина и зареклась выходить замуж снова

Из жизни00:01 9 мая

Безупречный воин.

Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
17:5425 июня

Мужчина заразился редким вирусом из-за укуса комара

17:0025 июня

Невеста увидела жениха в очках и отменила свадьбу в последний момент

15:3125 июня

Тигрица с детенышами оккупировала деревню и ранила двух человек

Россия
Частный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
В Госдуме оценили перспективы роста вакцинации после данных о прививке Путина
«Страны сговорились? Это же чушь»
Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина
Эксперт оценил предложение Путина назначить новых кураторов территорий
«Вам должно быть интересно».
О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным
В России обнаружили еще два штамма коронавируса
Все материалы
Мир
В МВД Германии не подтвердили кибератаку со стороны России
Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Ким Чен Ын признал существование «большого кризиса» в Северной Корее
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
США столкнулись с препятствиями к восстановлению экономики
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Отвечавший за газификацию в России чиновник уволился из администрации Путина
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Названы условия появления завышенных ставок для МСП и граждан
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Летняя экономия.
О российской Системе быстрых платежей
Все материалы
Силовые структуры
Надругавшегося над трупом убийцу нашли через десять лет после преступления
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Задержан задушивший 13-летнюю школьницу россиянин
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудника российской колонии задержали за побег заключенного
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
В Москве китайца отказались арестовывать за торговлю детьми
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач предупредил о неприятных последствиях популярного лайфхака из TikTok
«Гангстер и алкоголик»
 
Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Доктор Мясников оценил вероятность умереть от рака
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Названы опасности популярных сайтов знакомств
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Американец уехал в джунгли и поселился в коммуне веганов-анархистов
Пропавший два года назад пес вернулся к хозяйке
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Повар упал в чан с кипящим куриным бульоном и умер
«Менса» из «Симпсонов»Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий.
Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
В российском цирке олень ринулся на девушку и попытался ее забодать
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Все материалы
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Ездим на новом Hyundai Tucson с космическим дизайном
Новые моторы, управление со смартфона и сенсоры
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянин отправится в экспедицию по Амуру на сапборде
В Рязани заметили редкое природное явление
В Дагестане возродили футбольный клуб «Динамо»
Часть россиян получит выходной в Курбан-байрам
Россияне познакомились с традициями и праздниками казаков
Фильм якутского режиссера представит Россию на международном кинофестивале
В «Непутевых заметках» впервые покажут Хакасию
Все материалы