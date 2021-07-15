162-килограммовая женщина сбросила 67 килограммов и дала советы другим худеющим

Жительница американского города Фарго, штат Северная Дакота, рассказала о похудении на 67 килограммов и дала советы другим желающим похудеть. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.

42-летняя Роксанна Малленберг (Roxanne Mullenberg) всегда страдала от избыточного веса. Со временем она становилась все менее активной и набирала все больше лишних килограммов. У нее диагностировали недостаточную активность щитовидной железы и назначили ей лекарство, но потребовалось время, чтобы выверить правильную дозу.

К февралю 2020 года американка весила 162 килограмма. Лечение шло успешно, поэтому женщина решила укрепить результат более здоровым образом жизни. Чтобы сбросить вес, она занялась ходьбой вместе со своими коллегами.

Всего через месяц ввели локдаун из-за пандемии коронавируса. Женщина стала работать из дома и помогать своему 11-летнему приемному сыну Райану (Ryan) с учебой в школе. Несмотря на это, она продолжала заниматься ходьбой, причем даже больше прежнего, так как спортивные упражнения давали ей шанс отвлечься и снять стресс.

Сначала Малленберг проходила по четыре километра в день, но постепенно увеличила дистанцию до шести километров. Одновременно она пыталась улучшить свою диету и для этого записалась в программу питания, которая предполагает замену некоторых блюд специальными коктейлями. Кроме того, женщина включила в свое меню постный белок, овощи и фрукты, а также некоторые виды крахмала.

За первую неделю Малленберг похудела на пять килограммов и спустя год весила около 95 килограммов. Она продолжает гулять по 40 минут во время обеденного перерыва, а вечером ходит на прогулку с приемным сыном. «Теперь я чувствую себя в своей тарелке. У меня больше энергии, я становлюсь более уверенной в себе», — заявила женщина.

Другим желающим похудеть американка советует воспринимать упражнения и здоровое питание не как рутину, а как выражение любви к себе. Она рекомендует изменить свое отношение к полезной пище и быть открытыми к тому, чтобы пробовать новое, а также ставить себе понятные цели.

Ранее сообщалось, что 40-летний мужчина из города Сан-Прейри, штат Висконсин, США, сбросил 16 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения. Он стал практиковать интервальное голодание и ежедневно проходил от трех до шести километров пешком.