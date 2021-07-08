Мужчина сбросил 16 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения

40-летний разработчик видеоигр Аарон Сан-Филиппо (Aaron San Filippo) из города Сан-Прейри, штат Висконсин, США, сбросил 16 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения. Об этом сообщает издание Today.

Сан-Филиппо рассказал, что большую часть жизни страдал от избыточного веса. К 40 годам его вес составлял 104 килограмма при росте 175 сантиметров, у него было высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. «Лишний вес был источником постоянного стресса. Мне не нравилось, как я выгляжу, и я решил, что пришло время это изменить», — рассказал он. Еще одним поводом для трансформации стал развод, после которого мужчина многое переосмыслил и решил заняться собой.

Преображение Сан-Филиппо началось в августе 2020 года. Он сократил количество потребляемых калорий до 1600 в день и стал практиковать интервальное голодание. Также он ежедневно проходил от трех до шести километров пешком.

К февралю 2021 года Сан-Филиппо удалось сбросить около 14 килограммов, после чего он столнулся с новой проблемой. Несмотря на все усилия, в течение следующих трех месяцев его вес не убавлялся. Тогда мужчина обратился к диетологу, который посоветовал заменить прогулки на кардио- и силовые тренировки, а в рацион добавить высокобелковую пищу.

С мая Сан-Филиппо практикует силовые занятия с весами (два-три раза в неделю) в сочетании с высокоинтенсивными кардиотренировками (два раза в неделю). Чтобы нарастить мышцы, он отказался от интервального голодания и увеличил потребление калорий до 2100 в день. Причем основную часть калорий мужчина получает из продуктов с высоким содержанием белка, таких как курица, яйца, творог, протеиновые коктейли и обезжиренный йогурт. Между приемами пищи он перекусывает морковью, сельдереем или болгарским перцем.

Чтобы сохранять мотивацию, Сан-Филиппо совмещает приятное с полезным — например, во время тренировок он слушает любимые подкасты. «Так я пытаюсь обмануть свой мозг, чтобы он воспринимал физические упражнения как нечто приятное», — сказал он.

Теперь Сан-Филиппо весит 88 килограммов. Он рекомендовал не фокусироваться на цифре на весах, а попытаться сформировать новые полезные привычки, которые позволят изменить жизнь к лучшему.

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