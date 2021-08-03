Женщина похудела на 36 килограммов за 10 месяцев и раскрыла секрет успеха

Жительница города Шарджа, ОАЭ, похудела на 36 килограммов за десять месяцев и раскрыла секреты своего успеха. Об этом сообщает издание City Times.

Пакистанка Ирам Хан (Iram Khan) последние полтора года живет в ОАЭ и работает экспертом по путешествиям и проведению мероприятий. С момента переезда она сильно поправилась, и главной причиной появления лишнего веса был загруженный график работы. Она постоянно обещала себе стать стройной и красивой, но ей никогда не удавалось выполнить это обещание, так как на заботу о здоровье не хватало времени.

Хан решилась на перемены, когда поняла, что ей стали малы ее платья, а отражение в зеркале стало казаться непривлекательным.

Чтобы похудеть, женщина полностью изменила свой образ жизни. Она перестала питаться едой на вынос и составила рацион из здоровой домашней пищи. Индианка начала заниматься спортом по три часа шесть дней в неделю и спать по восемь часов. Кроме того, Хан избегала вечеринок и походов на обед, чтобы не съесть что-либо вредное.

«За последнюю четверть 2020 года я мотивировала себя обрести хорошую форму и заняться здоровьем. Это стоило того, потому что я обрела уверенность в себе и стала более энергичной. У меня улучшилось настроение и состояние здоровья», — сказала она.

Женщина отметила, что изменить рацион было непросто. Сложнее всего для Хан было отказаться от хлеба и сахара. Регулярные занятия спортом тоже давались ей нелегко, но позже вошли в привычку. Теперь здоровый образ жизни и фитнес стали страстью пакистанки.

«Я довольна результатами, которых достигла благодаря своему усердию. Я изменила собственную жизнь и тело, не пользуясь чьей-либо поддержкой. Я мотивировала сама себя», — заявила она.

Хан подчеркнула, что ее следующей целью станет поддержание здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что весивший 158 килограммов житель американского муниципалитета Крэнберри, штат Пенсильвания, похудел на 86 килограммов благодаря уговору с детьми. Мужчина копил на банковском счете сумму для поездки в отпуск для всей семьи, но за каждый день, когда они не занимались спортом по меньшей мере 20 минут, он должен был снимать часть денег со счета.