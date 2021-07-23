Мужчина рассказал о похудении на 30 килограммов за шесть месяцев

39-летний житель Дели Ашутош Миттал (Ashutosh Mittal) сбросил 30 килограммов за полгода и поделился секретом похудения. Об этом сообщает The Times of India.

Миттал рассказал, что решение похудеть он принял во время карантина, связанного с пандемией вируса COVID-19. Мужчина вдохновился людьми, которые активно тренировались дома, и решил попробовать изменить свою жизнь. Он начал заниматься спортом и пересмотрел пищевые привычки.

Индиец начал рано вставать, отказался от соли, сливочного масла и сократил потребление сахара. Миттал признался, что ему не удается полностью отказаться от сладкого, и это «один из самых больших его грехов».

На завтрак он выпивает чашку чая с сахаром, съедает один-два ломтика цельнозернового хлеба, сухарик или печенье. В его обедненном меню индийский овощной пряный суп, одна пшеничная лепешка с салатом или со свежим творогом. Он ужинает овощным рагу с лепешкой, тушеным рисом с зеленой фасолью или съедает чечевичный суп со специями два-три раза в неделю. Мужчина полностью отказался от картофеля и следит за тем, чтобы в его рационе было достаточное количество белка.

Он добавил регулярные прогулки в ежедневную рутину: сначала индиец проходил по 15 километров два раза в день, в семь часов утра и в пять часов вечера. После похудения на 30 килограммов он сократил физические нагрузки и теперь проходит по 15 километров каждый день. Перед прогулками мужчина выпивает большую чашку черного кофе.

Миттал доволен результатами похудения, однако планирует сбросить еще пару килограммов. Тем, кто также хочет похудеть, он рекомендовал больше ходить пешком и не сдаваться. «Первые дни всегда трудные, но поверьте мне, через некоторое время физические нагрузки и правильное питание станут частью вашего образа жизни. Так что ничего страшного, что поначалу будет некомфортно. Сохраняйте силу воли, и вы справитесь!», — сказал индиец.

Ранее сообщалось, что житель Лондона похудел на 35 килограммов за 10 месяцев и раскрыл секрет успеха. Британец увеличил физические нагрузки и добавил упражнения со свободными весами четыре раза в неделю, десять тысяч шагов пешком каждый день и йогу минимум раз в неделю.