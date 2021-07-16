104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха

Весивший 104 килограмма житель индийского города Чандигарх похудел на 31 килограмм за восемь месяцев. На секреты его успеха обратило внимание издание Times of India.

22-летний Ааруш Валиа (Aarush Walia) вел сидячий образ жизни и располнел до 104 килограммов, затем у него диагностировали жировую болезнь печени. После этого индиец решил уделять больше внимания своему здоровью.

Валиа изменил свой рацион. Он начал придерживаться принципа интервального голодания и отказался от завтраков. На обед он предпочитает питательную домашнюю еду: чечевицу, овощи, йогурт и рис или лепешки. На ужин индиец выбирает пищу с высоким содержанием белка, такую как яйца, рыбу или курицу. По вечерам он избегает еды с высоким содержанием углеводов.

Индиец бегает по восемь - десять километров пять раз в неделю и выполняет силовые и кардиотренировки. «Никогда не забывайте о днях отдыха, в это время организм восстанавливается», — подчеркнул он. Перед спортивными тренировками Валиа не ест ничего, а после — съедает суп, либо выпивает холодный кофе без сахара. Иногда он позволяет себе пшеничные лепешки, плов, жареные во фритюре овощи или пирог.

Другим желающим похудеть Валиа рекомендует не пропускать кардиотренировки, следить за употребляемыми калориями и придерживаться принципа интервального голодания, а также не слушать тех, кто советует исключить из рациона жиры. Кроме того, по его словам, необходимо обращать внимание на то, как тело реагирует на новую пищу и диеты. Мужчина подчеркнул, что никакие тренировки не помогут, если не придерживаться правильной диеты.

Индиец ежедневно взвешивается и иногда пересматривает свои старые фотографии, чтобы увидеть, как изменилось его тело.

Ранее сообщалось, что жительница Ирландии за год похудела на 20 килограммов. Она постепенно исключила из рациона вредную пищу и стала ходить на ежедневные прогулки.