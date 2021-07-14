Девушка похудела на 20 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница Ирландии за год похудела на 20 килограммов. На секреты ее успеха обратило внимание издание RSVP Live.

«Во время первого локдауна я набрала около шести килограммов и больше не хотела жить c лишним весом, — рассказывает 23-летняя студентка магистратуры Энди Икин (Andie Eakin). — Это дало мне мотивацию изменить свой образ жизни».

Девушка постепенно исключила из рациона вредную пищу, такую как газированные напитки, печенье и шоколад. Кроме того, она стала ходить на ежедневные прогулки, хотя прежде никогда не занималась спортом и не интересовалась им. В дополнение к прогулкам она прыгала через скакалку, так как это полезный вид кардиотренировок.

В поисках информации о похудении Икин стала читать советы пользователей в TIkTok и Instagram о борьбе с избыточным весом. В итоге она поняла, что здорового питания недостаточно для того, чтобы похудеть. Необходимо создать дефицит калорий.

«Я хотела худеть медленно и с устойчивым результатом. Мне не хотелось сразу скинуть много, а потом набрать лишние килограммы вновь. Более того, я не хотела страдать. Когда ты ограничиваешь себя и питаешься только низкокалорийной пищей, ты страдаешь», — пояснила Икин.

Сначала Энди собиралась избавиться от 12 килограммов, но в результате похудела на 20. Теперь она использует TikTok для продвижения идеи постепенного и последовательного похудения. Ей хочется, чтобы люди поняли, что можно худеть, не отказывая себе во всем.

«Люди спрашивали меня, как мне удалось похудеть. По всей видимости, все они думали, что я сижу на жесткой диете, хотя это не так. У меня сбалансированный рацион, и каждый день я позволяю себе угощение», — рассказала Икин. Она отметила, что любит шоколад, но потребляет его в таком количестве, чтобы не выйти за пределы положенных в день килокалорий.

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина из американского штата Висконсин похудел на 50 килограммов с помощью диеты и езды на велосипеде. Он начал употреблять больше растительной пищи, а основными продуктами его рациона стали помидоры, морковь и брокколи.