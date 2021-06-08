Женщина похудела на 44 килограмма и впервые смогла забеременеть

35-летняя британка Хейли Эштон (Hayley Ashton) из Моссли-Хилл, пригород Ливерпуля, сбросила 44 килограмма и впервые смогла забеременеть. Об этом сообщило издание Liverpool Echo.

Эштон призналась, что в детстве была пухлым ребенком, несмотря на то, что питалась домашней едой. Ситуация ухудшилась, когда девушка поступила в университет и начала подрабатывать в ночные смены, регулярно перекусывая чипсами и готовой едой навынос.

В течение последних трех лет британка с супругом пробовали зачать ребенка, но все попытки были безуспешны. Тогда она предположила, что проблема может быть в лишнем весе. К этому моменту Эштон весила 102 килограмма и перепробовала множество диет, в том числе таблетки и коктейли для похудения, но ничего не помогало. Ей приходилось покупать одежду для беременных, не будучи в положении.

В итоге женщина твердо решила избавиться от лишних килограммов и присоединилась к местной группе по похудению. За год и четыре месяца она похудела почти вдвое. Теперь Эштон весит 58 килограммов.

После похудения врачи одобрили процедуру ЭКО, и теперь пара ждет ребенка, который должен родиться в августе.

«Я похудела не для того, чтобы выглядеть лучше: моей целью была беременность. Раньше в моем рационе не было ни овощей, ни фруктов, я часто готовила дома, используя готовые продукты. Я выбрала программу группы, потому что она позволяет жить полноценной жизнью и иногда позволять себе что-нибудь вкусное, а не питаться одними морковными палочками», — рассказала Эштон.

Ранее сообщалось, что мать похудела на 19 килограммов после рождения второго ребенка и раскрыла секрет успеха. Жительница Омана поделилась своим рационом питания.