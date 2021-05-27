Мать похудела на 19 килограммов после рождения второго ребенка и раскрыла секрет

Жительница города Маскат, Оман, раскрыла секрет, как ей удалось похудеть на 19 килограммов и накачать пресс после рождения второго ребенка. Историю ее трансформации приводит газета The Times of India.

35-летняя мать двоих детей Мину Найяр (Meenu Nayyar) признается, что всегда страдала от лишнего веса. Она неоднократно пыталась привести себя в форму, но так и не достигала намеченной цели. До похудения женщина весила 72 килограмма при росте в 162 сантиметра.

По совету друзей и родных Найяр обратилась за помощью к сертифицированным тренерам и диетологам. Она стала придерживаться правильного питания: на завтрак съедала яйцо с тостом, рис или индийское блюдо упма (манка с овощами), а на обед — соевое мясо и зеленые овощи с рисом или творогом и лепешкой. Ужинала женщина далом (традиционным индийским супом-пюре из разваренных бобов), овощами с рисом или салатом и лепешкой.

Утром Найяр съедала любой фрукт, после чего выполняла часовую тренировку на укрепление мышц и полчаса гуляла. Вечером она ходила на плавание. Благодаря регулярной физической нагрузке и диете женщина за год похудела до 53 килограммов и обрела рельефный пресс. По ее мнению, для успешной трансформации важно соблюдать дефицит калорий, высыпаться и избегать стресса.

Ранее житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. Мужчина утверждает, что добился рельефного пресса, хотя почти ежедневно позволял себе любимые блюда, в том числе мороженое. Он считает, что самое главное — не превышать дневной калораж.