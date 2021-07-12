Мужчина рассказал о похудении на 50 килограммов

38-летний Брайан Фарвур (Brian Farvour) из американского штата Висконсин рассказал, как ему удалось похудеть на 50 килограммов с помощью диеты и езды на велосипеде. Об этом сообщает издание Bicycling.

В молодости Фарвур был худым, но из-за сидячей работы и неразборчивого питания стал прибавлять в весе. В 2015 году мужчина встал на весы и понял, что располнел до 126 килограммов. «Учитывая мой образ жизни на тот момент, это было ожидаемо, но у меня все равно упала самооценка», — признается он.

Чтобы избавиться от набранных килограммов, Фарвур решил изменить свою диету. Теперь он употребляет больше растительной пищи, а основными продуктами в его рационе стали помидоры, морковь и брокколи. Каждый день мужчина съедает большую миску свежего овощного салата и несколько раз в неделю выпивает стакан протеинового коктейля. Он также полностью отказался от алкоголя и газированных напитков.

Кроме того, Фарвур старается больше заниматься спортом. Каждую неделю мужчина проезжает на велосипеде от 300 до 500 километров. Как правило, он катается рано утром, пока все члены его семьи спят, и в обеденный перерыв. «Велоспорт очень сильно изменил мою жизнь, никогда раньше я не был в такой гармонии со своим телом, как сейчас. У меня появилось очень много энергии», — сказал Фарвур.

Правильное питание и регулярные поездки на велосипеде позволили мужчине сбросить почти 50 килограммов и вернуться к его прежнему весу, составлявшему 80 килограммов.

Ранее сообщалось, что 201-килограммовый мужчина похудел на 95 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он начал есть яйца, курицу, рис, брокколи и в конце концов сел на кето-диету.