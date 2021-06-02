22-летний индиец сбросил 42 килограмма и рассказал о своем методе похудения

22-летний Шивам Гупта (Shivam Gupta) из Индии, сбросивший 42 килограмма лишнего веса, раскрыл свой метод похудения. Его советы приводит The Times of India.

Гупта рассказал, что страдал от полноты с детства. В школе над ним издевались сверстники, а девочки не обращали на него внимания. За время борьбы с лишними килограммами индиец успел перепробовать множество диет, но ни одна из них не давала желаемого результата.

В итоге он пришел к выводу, что главное в правильном питании не исключение из рациона продуктов, содержащих жир, а их умеренное потребление. Начав питаться по-новому, молодой человек сбросил около 12 килограммов только за первые несколько недель.

В настоящее время Гупта съедает на завтрак омлет из пяти белков, выпивает протеиновый коктейль из бананов, обедает салатом из кукурузы и творожного сыра панир, а на ужин ест овощное рагу с курицей и лепешкой чапати.

Кроме того, Гупта в течение недели выполняет кардиоупражнения и работает над каждой группой мышц от 5 до 20 минут, а каждое воскресенье посвящает отдыху.

Для поддержания мотивации мужчина постоянно напоминает себе, каким он был до начала занятий, какой путь он прошел, чтобы добиться нынешней формы.

Ранее другой житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. По его словам, он сделал рельефный пресс, хотя почти ежедневно позволял себе любимые блюда, в том числе мороженое. Индиец считает, что самое главное — не превышать дневной калораж.