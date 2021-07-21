Мужчина похудел на 35 килограммов за 10 месяцев и раскрыл секрет успеха

37-летний житель Лондона Райлан (Rylan) сбросил 35 килограммов за 10 месяцев и раскрыл секрет успешного похудения. Об этом сообщает издание Men's Health.

Мужчина рассказал, что набрал лишние килограммы около десяти лет назад. Его максимальный вес за этот период составлял 111 килограммов. Райлан ненавидел физические упражнения и не задумывался о том, что он ест. Так у него начались проблемы со здоровьем: подагра, боли в спине и повышенное кровяное давление. Тогда британец решил поменять образ жизни.

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Мужчина стал ходить пешком до работы и попробовал несколько коротких тренировок. Сначала ему приходилось заставлять себя и выполнять упражнения через силу, но со временем он нашел занятие по душе и стал еженедельно посещать групповые уроки танцев. Позже британец увеличил физические нагрузки и добавил к танцам упражнения со свободными весами четыре раза в неделю, десять тысяч шагов пешком каждый день и йогу минимум раз в неделю. Также он следил за килокалориями с помощью смарт-часов.

За десять месяцев Райлану удалось похудеть на 35 килограммов, сейчас вес мужчины составляет 72,5 килограмма. «Еще одна моя цель — убрать жировые отложения в области живота, что дается мне с трудом, даже при небольшом, 12-ти процентном содержании жира в организме», — рассказал он. В ближайшем будущем британец планирует пробежать первые десять километров.

Тем, кто хочет похудеть, он рекомендовал начинать с малого, например, попробовать больше ходить пешком и считать килокалории. По словам мужчины, важно ставить маленькие цели и хвалить себя за их достижение. Также он посоветовал разнообразить физические упражнения, чтобы найти то, что действительно понравится.

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