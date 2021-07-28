Мужчина похудел на 86 килограммов благодаря уговору с детьми

Весивший 158 килограммов житель американского муниципалитета Крэнберри, штат Пенсильвания, похудел на 86 килограммов благодаря уговору с детьми. На секреты его успеха обратило внимание издание Today.

Джош Гретц (Josh Gretz), которому сейчас 39 лет, в молодости с головой ушел в карьеру и участвовал в крупных проектах. Из-за этого он часто пропускал занятия спортом и ел мало здоровой пищи. Перед своим 37-м днем рождения мужчина осознал, что весит 158 килограммов. Тогда он решил изменить образ жизни.

Американец купил эллипсоид и заключил сделку со своими тремя детьми. Согласно уговору, Гретц копил на банковском счете сумму для поездки в отпуск для всей семьи, но за каждый день, когда они не занимались спортом по меньшей мере 20 минут, он должен был снимать часть денег со счета.

Гретц начал заниматься на эллиптическом тренажере по 40-50 минут в день и пересмотрел свой рацион. Мужчина считал калории при помощи мобильного приложения. Чтобы есть больше полезной пищи, он стал экспериментировать на кухне и готовить вегетарианские блюда два или три вечера в неделю.

В сентябре 2020 года американец понял, что ему нравится бегать: он хотел больше заниматься, и ему понравилась взаимопомощь в сообществе бегунов. Теперь Гретц регулярно участвует в пробежках на пять километров и марафонах. В результате он похудел на 86 килограммов и стал весить 72 килограмма.

Другим желающим похудеть Гретц советует использовать социальное давление, чтобы ответственно относиться к поставленным целям, вносить небольшие изменения в свой образ жизни и отмечать даже небольшие победы. К примеру, когда его вес снизился до 90 килограммов, он решил подарить себе татуировку.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Дели сбросил 30 килограммов за полгода и поделился секретом похудения. Он начал заниматься спортом и пересмотрел пищевые привычки.