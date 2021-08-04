Женщина сбросила 21 килограмм за полгода и раскрыла секрет успеха

30-летняя Иша Рай (Isha Rai) из индийского города Праяградж, штат Уттар-Прадеш, сбросила 21 килограмм за полгода и раскрыла секрет успешного похудения. Об этом сообщает The Times of India.

Рай долго страдала от избыточного веса, который возник из-за сидячего образа жизни. Она рассказала, что чувствовала себя вялой и очень быстро уставала. Знакомые смеялись над индианкой, стыдили ее за лишний вес и называли бегемотом. На пороге своего 30-летия женщина решила изменить образ жизни — она начала следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

Индианка отказалась от белого риса, картофеля и вредной пищи. На завтрак она съедала две-три лепешки из рисовой муки и выпивала стакан цельного молока, смешанного с обезжиренным и сухим обезжиренным молоком. Рай обедала чечевицей с вареными овощами и одной лепешкой из пшеничной муки. В меню на ужин были салаты, рис со специями и обжаренными овощами или тушеные овощи с манной крупой.

Женщина не посещала спортзал, но регулярно тренировалась дома: она приседала, качала пресс и бегала на террасе. Перед тренировкой она съедала немного орехов и семечек с зеленым чаем, а после два любых фрукта с кусочком хлеба.

Рай планирует и в дальнейшем придерживаться здорового образа жизни, чтобы ее вес не превысил 60 килограммов. Тем, кто хочет похудеть, она рекомендует как можно раньше изменить свою жизнь — начать сбалансированно питаться и регулярно заниматься спортом. «Помните, что лучше свести употребление полуфабрикатов и готовой еды из магазинов к минимуму», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница города Шарджа, ОАЭ, похудела на 36 килограммов за десять месяцев и раскрыла секреты своего успеха. Женщина решилась на перемены, когда поняла, что ей стали малы ее платья, а отражение в зеркале стало казаться непривлекательным.