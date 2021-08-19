Диетолог назвала опасные свойства яблок

Врач-диетолог Аплетаева рассказала, что яблоки могут быть опасны для людей с аллергией

Яблоки могут быть противопоказаны людям с аллергией на косточковые плоды — например, груши. Кроме того, свежие фрукты не рекомендуется употреблять при гастрите, эрозивном гастрите и любых других воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта. О некоторых опасных свойствах яблок «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

Вред

По словам диетолога, однозначных противопоказаний к употреблению яблок практически нет, напротив, это очень полезный, богатый макро- и микроэлементами продукт. Тем не менее, стоит учитывать определенные риски.

«У людей с аллергией на косточковые, например, груши, часто возникает аллергия и на яблоки. Тем не менее, нередко бывает так, что на одни сорта реакция есть, а на другие нет. Так что здесь все индивидуально и, даже имея аллергические проявления, можно найти фрукт, который подойдет организму. Если у человека наблюдаются гастриты, эрозивные гастриты или другие воспалительные процессы ЖКТ, фруктовая кислота может негативно отразиться на состоянии. Кроме того, яблочная кожура имеет довольно жесткую консистенцию и также может раздражать слизистые», — объяснила Аплетаева.

Вместе с тем, вред от яблок можно нивелировать даже для людей с заболеваниями ЖКТ. По словам врача, в запеченных фруктах теряется кислотность, продукт становится более мягким, а клетчатки в нем появляется больше.

Польза

Аплетаева отметила, что именно сейчас яблоки особенно богаты витаминами, макро- и микроэлементами, в принципе, как и любые другие сезонные фрукты и ягоды. Тем не менее, не все компоненты усваиваются организмом.

«Мы знаем, что в яблоках много железа, но усвоить его в нужном количестве мы не можем, вытягивая только какие-то небольшие дозировки. А вот комбинация яблок с мясом — идеальное в этом вопросе сочетание. Вообще, это уникальный фрукт, идеально гармонирующий хоть со сладкими, хоть с солеными продуктами, с мясом, рыбой. И нет никаких противоречий со стороны диетологических подходов», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам Аплетаевой, яблоки содержат вещества, способные оказать антиоксидантное воздействие на организм, особенно ярко-красные сорта.

«Витамины теряются довольно быстро — заметила диетолог. — Так что, если мы хотим ими запастись, укрепить иммунитет, то сейчас для яблок самое время. Тем не менее, есть смысл сохранить их и до осень, ведь вещества, показывающие антиоксидантную активность, будут по-прежнему эффективны, даже если яблоко полежало какое-то время».

Полезные сочетания

Аплетаева считает, что одно из главных достоинств яблок в том, что они сочетаются практически с чем угодно. Например, добавление их к мясным блюдам помогает усвоить больше железа, а также облегчает процесс пищеварения.

Сладкие сорта идеально добавлять к кисломолочным продуктам, можно делать яблочные десерты без сахара, что принесет только пользу и не окажет негативного воздействия на фигуру. Также этот фрукт прекрасно гармонирует с рыбой и салатами, придавая им необычный яркий вкус, — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Диетолог заключила, что яблоки — богатейший источник пищевых волокон, а клетчатка в них действует как сорбент, не только наполняя желудок и давая ощущение сытости, но и очищая ЖКТ.