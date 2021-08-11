Диетолог предупредила об опасности дынь и арбузов для определенной группы людей

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила об опасности дынь и арбузов для определенной группы людей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, арбуз и дыня не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.

Специалист добавила, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. И это зависит от качества, количества съеденного, условий выращивания и прочих факторов.

Ранее кандидат медицинских наук и руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала о правильном употреблении арбуза. Селезнева напомнила, что как и любые другие фрукты и ягоды, арбуз не следует «есть килограммами» — в зону риска особенно попадают люди с предрасположенностью к набору веса, или страдающие сахарным диабетом.