В России подорожают два вида мяса

Экономист Суетин: В августе говядина и свинина подорожают на три-четыре процента

В последний месяц лета в России на 10-20 процентов упадут цены на овощи, считает экономист, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в первую очередь снизятся цен на морковь, белокочанную капусту, свеклу, картофель, помидоры, яблоки. Кроме того, ожидается двух-трехпроцентное снижение цен на молоко. В то же время говядина и свинина подорожают на три-четыре процента, а непродовольственные товары первой необходимости — на три-пять процентов.

Ранее сообщалось, что к началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России выросла на 30 процентов если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го и вышла на отметку в 215 рублей за килограмм. Средняя цена окорока увеличилась на 19 процентов, карбонада — на 12 процентов, грудинки — на 22 процента.

В Центральном федеральном округе средняя стоимость килограмма живой свиньи в первом полугодии выросла на 15 процентов. К концу июня килограмм подорожал уже до 158,5 рубля.