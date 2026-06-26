Министр Альварадо: Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 235, 4300 пострадали

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 235 человек. Еще более 4300 человек пострадали, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV.

По словам главы ведомства, специалисты уже оказали помощь более 4300 пострадавшим от стихийного бедствия. Большинство из них получили легкие травмы, но есть и те, кому потребовалось хирургическое вмешательство. Еще как минимум 235 человек не удалось спасти.

Наибольшее число жертв и раненых зафиксировали в штате Ла-Гуайра. Там работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и даже частных клиник. Альварадо подчеркнул, что власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и направили в наиболее пострадавшие районы более 5000 медработников — в том числе 1200 врачей.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после серии мощных землетрясений.