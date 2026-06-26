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07:44, 26 июня 2026Экономика

В России уточнили список облагаемых по льготной ставке НДС продуктов

Аналитик Мемрук: С 1 июля НДС по ставке 10 % будут облагаться отдельные виды консервов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Global Look Press

С 1 июля список продуктов, облагаемых по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), изменится. Об этом заявила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, ее слова приводит РИА Новости.

Речь идет о списке продуктов, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе и реализации в России, уточнила аналитик. С 1 июля перечень будет скорректирован.

Из него, в частности, исключат молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, а также спреды и сливочно-растительные топленые смеси, пояснила Мемрук. Из списка также исчезнут желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты и суфле. В то же время в перечень войдут отдельные виды консервов и продукты сублимационной сушки, заключила она.

В начале этого года в России повысилась ставка НДС с 20 до 22 процентов. Кроме того, был кратно понижен порог уплаты этого налога — с 60 миллионов годовой выручки до 20 миллионов рублей. Льготную ставку в 10 процентов власти сохранили для социально значимой продукции, включая детские товары, книги и многие виды продовольствия.

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