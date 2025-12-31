Реклама

00:01, 1 января 2026Экономика

В России изменилась ставка одного налога

Ставка НДС в России выросла до 22 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России выросла ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом гласит размещенный на портале официальной публикации правовых актов документ.

НДС вырос на два процента, с 20 до 22. На социально значимые товары льготную ставку сохранили на уровне 10 процентов.

Как ранее объяснял президент России Владимир Путин, цель повышения НДС — достижение сбалансированности бюджета. По словам главы государства, повышение налогов в стране носит временный характер. Налоговое бремя в будущем должно снижаться. Также конечной целью такого решения глава государства назвал «снижение налогового бремени в будущем». Глава государства уверен, что правительство будет работать в этом направлении.

В Центробанке считают, что повышение НДС приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором.

