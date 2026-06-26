«Мы этого не боимся». Лукашенко захотел позаботиться об украинских грибниках и открыть им границы Белоруссии

Лукашенко: Минск может проконтролировать каждого украинского грибника в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить украинцам собирать грибы в Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер напомнил о давней традиции

На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил, что поручил пограничникам вместе с Гомельской и Брестской областями отработать варианты посещения украинцами давно известных им мест. Он уточнил, что украинское приграничье всегда приходило на белорусскую территорию для сбора грибов и ягод.

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Лукашенко добавил, что Минск и сейчас готов открыть пункты пропуска. Он подчеркнул, что украинцы лучше белорусов знают грибные места, поэтому им удавалось собирать дикоросы и продавать. Белорусский лидер добавил, что в стране не боятся возможных изменений. «Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями», — заключил он.

Лукашенко рассказал о встрече с украинской стороной

Кроме того, Лукашенко заявил, что встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на Украине понимают позицию Белоруссии.

Глава Белоруссии также сделал предупреждение представителям Зеленского. Он отметил, что конфликт на Украине изменится при вступлении в него Минска. По мнению Лукашенко, Киеву необходимо сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях. «Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — призвал он Украину.

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Минск не хотел бы обострения конфликта на Украине — так прокомментировал встречу Лукашенко с представителями Зеленского первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Примирительные жесты хороши и во всех случаях объяснимы», — отметил он.

До этого Зеленский поставил Белоруссии ультиматум

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары России. Спустя несколько дней украинский лидер заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посчитал заявления Киева провокациями. По его словам, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», хоть и в минимальном объеме.

17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.