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06:36, 26 июня 2026Бывший СССР

«Мы этого не боимся». Лукашенко захотел позаботиться об украинских грибниках и открыть им границы Белоруссии

Лукашенко: Минск может проконтролировать каждого украинского грибника в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить украинцам собирать грибы в Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер напомнил о давней традиции

На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил, что поручил пограничникам вместе с Гомельской и Брестской областями отработать варианты посещения украинцами давно известных им мест. Он уточнил, что украинское приграничье всегда приходило на белорусскую территорию для сбора грибов и ягод.

По 5-6 тысяч долларов до войны еще они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко добавил, что Минск и сейчас готов открыть пункты пропуска. Он подчеркнул, что украинцы лучше белорусов знают грибные места, поэтому им удавалось собирать дикоросы и продавать. Белорусский лидер добавил, что в стране не боятся возможных изменений. «Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями», — заключил он.

Лукашенко рассказал о встрече с украинской стороной

Кроме того, Лукашенко заявил, что встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на Украине понимают позицию Белоруссии.

Глава Белоруссии также сделал предупреждение представителям Зеленского. Он отметил, что конфликт на Украине изменится при вступлении в него Минска. По мнению Лукашенко, Киеву необходимо сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях. «Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — призвал он Украину.

На этом месте недавно были представители Зеленского. Я прямо сказал ребятам: «Вы передайте своему президенту, если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и втягивать нас в войну, он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится, эта война будет совсем другая»

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Минск не хотел бы обострения конфликта на Украине — так прокомментировал встречу Лукашенко с представителями Зеленского первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Примирительные жесты хороши и во всех случаях объяснимы», — отметил он.

До этого Зеленский поставил Белоруссии ультиматум

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары России. Спустя несколько дней украинский лидер заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посчитал заявления Киева провокациями. По его словам, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», хоть и в минимальном объеме.

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