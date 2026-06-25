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20:32, 25 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на встречу Лукашенко с представителями Зеленского

Депутат Затулин о встрече Лукашенко с представителями Киева: Минск не хотел бы обострения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Руководство Белоруссии не хотело бы обострения с Украиной, заметил первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Я думаю, снисходительно [Россия относится к этой встрече]. Была бы другая ситуация, могла бы относиться строже, но сегодня — снисходительно. Очевидно, что Зеленский нарывается, что он хайпует, что он специально обостряет ситуацию, в надежде, что ему все сойдет с рук, что его прикроют, защитят. Думаю, руководство Белоруссии не хотело бы обострения, ущерба своей территории, не хотело бы ударов. Это обстоятельство заставляет руководство республики делать примирительные жесты», — отметил Затулин.

Примирительные жесты хороши и во всех случаях объяснимы. Единственное сомнение возникает в связи с тем, что примирительные жесты в адрес человека, который нарочно нарывается, мне кажется, не будут иметь воспитательного значения, а будут рассматриваться как слабость и как готовность сделать шаг назад

Константин Затулиндепутат Госдумы

По мнению депутата, Зеленский бы не выполнил свой ультиматум и не напал на Белоруссию. «Для этого у него должна была бы быть санкция очень высокого уровня не только от европейских друзей, но и от американских полудрузей», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского. По его словам, на Украине понимают позицию Белоруссии.

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары России. Спустя несколько дней представитель Киева заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.

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