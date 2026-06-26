Лукашенко заявил о готовности открыть границу для грибников из Украины

Лукашенко заявил, что готов открыть границу для грибников из приграничных районов Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить жителям приграничных районов Украины возможность посещать белорусские леса для сбора грибов и ягод, если между двумя странами возобновят работу пункты пропуска. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает ТАСС.

Президент Белоруссии отметил, что даже в случае открытия границы белорусские власти смогут обеспечить порядок и безопасность в приграничной зоне.

По его словам, Минск не возражает против посещения белорусских лесов жителями Украины, если украинская сторона отменит действующие ограничения.

Ранее Лукашенко заявил о встрече с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на Украине понимают позицию Белоруссии.

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары России. Спустя несколько дней представитель Киева заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.