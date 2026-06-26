Дело жестоко забитой россиянки экс-уголовником дошло до суда

В Кузбассе перед судом предстанет житель за убийство соседки топориком

В Кузбассе перед судом предстанет житель Березовского за расправу над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 17 апреля в квартире между мужчиной, который был пьян, и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого он набросился на женщину с топориком. Им фигурант нанес соседке 20 ударов, после чего принялся избивать руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Дело направлено в суд. Известно, что ранее мужчина был судим.

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