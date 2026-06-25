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18:15, 25 июня 2026Силовые структуры

Россиянка выжила в схватке с трижды вонзившим в нее нож возлюбленным

В Пятигорске россиянка выжила в схватке с вооруженным ножом супругом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Ставропольском крае житель Пятигорска получил шесть лет колонии строгого режима за попытку расправы над супругой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, в июне 2025 года в одном  из домовладений супружеская пара повздорила из-за мелкого бытового пустяка. Небольшой спор вскоре вылился в конфликт с обменом оскорблениями. В какой-то момент вышедший из себя хозяин дома схватил хозяйственно-бытовой нож и нанес жене удар ножом.

В ходе схватки женщина получила три удара ножом — в шею, живот и руку, — однако благодаря активному сопротивлению сумела измотать соперника. После того как бой был окончен, потерпевшая вызвала скорую помощь, что позволило ей выжить.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уголовник попытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной.

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