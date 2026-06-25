Россиянка выжила в схватке с трижды вонзившим в нее нож возлюбленным

В Пятигорске россиянка выжила в схватке с вооруженным ножом супругом

В Ставропольском крае житель Пятигорска получил шесть лет колонии строгого режима за попытку расправы над супругой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, в июне 2025 года в одном из домовладений супружеская пара повздорила из-за мелкого бытового пустяка. Небольшой спор вскоре вылился в конфликт с обменом оскорблениями. В какой-то момент вышедший из себя хозяин дома схватил хозяйственно-бытовой нож и нанес жене удар ножом.

В ходе схватки женщина получила три удара ножом — в шею, живот и руку, — однако благодаря активному сопротивлению сумела измотать соперника. После того как бой был окончен, потерпевшая вызвала скорую помощь, что позволило ей выжить.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уголовник попытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной.