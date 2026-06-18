Уголовник захотел отомстить бывшей возлюбленной и попытался сжечь ее в квартире

В Екатеринбурге уголовник попытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной

В Екатеринбурге предстанет перед судом 38-летний ранее судимый уголовник, подозреваемый в попытке расправы над местной жительницей. Об этом сообщает «Е1».

По данным следствия, мужчина хотел отомстить возлюбленной за разрыв отношений. В мае он пришел к ее дому на улице Ильича и разбил окно на первом этаже, затем сложил туда вещи, которые хорошо горят, устроил поджог, а после сбежал. Однако потерпевшей удалось своевременно покинуть квартиру и уцелеть.

Отмечается, что ранее уголовник отбывал срок в 3,5 года в колонии общего режима. Его приговорили в 2018 году по делу о наркоторговле.

Ранее жителя Москвы заподозрили в поджоге двери квартиры родителей бывшей жены и ее преследовании.