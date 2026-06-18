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Силовые структуры
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13:35, 18 июня 2026Силовые структуры

Уголовник захотел отомстить бывшей возлюбленной и попытался сжечь ее в квартире

В Екатеринбурге уголовник попытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге предстанет перед судом 38-летний ранее судимый уголовник, подозреваемый в попытке расправы над местной жительницей. Об этом сообщает «Е1».

По данным следствия, мужчина хотел отомстить возлюбленной за разрыв отношений. В мае он пришел к ее дому на улице Ильича и разбил окно на первом этаже, затем сложил туда вещи, которые хорошо горят, устроил поджог, а после сбежал. Однако потерпевшей удалось своевременно покинуть квартиру и уцелеть.

Отмечается, что ранее уголовник отбывал срок в 3,5 года в колонии общего режима. Его приговорили в 2018 году по делу о наркоторговле.

Ранее жителя Москвы заподозрили в поджоге двери квартиры родителей бывшей жены и ее преследовании.

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