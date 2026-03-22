Россия
15:37, 22 марта 2026Россия

Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Жителя Москвы заподозрили в поджоге двери квартиры родителей бывшей жены и ее преследовании. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Отношения пары резко ухудшились после развода. Бывшая возлюбленная утверждает, что бывший супруг после расставания потребовал вернуть все подарки, а также угрожал ей и преследовал.

Кульминацией, со слов потерпевшей, стал поджог квартиры ее родителей. Впрочем, бывший супруг настаивает на противоположной версии развития событий и уверяет, что это он оказался жертвой. По его словам, после развода бывшая жена развязала против него масштабную травлю в сети. В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют, на чьей стороне правда.

В конце прошлого года в Курской области осудили мужчину, избившего экс-супругу гаечным ключом. Инцидент произошел в декабре 2024-го, когда к нему в квартиру приехала бывшая возлюбленная, потребовавшая денег на содержание общих детей. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и был с новой девушкой. В итоге между женщинами разгорелась ссора, в которую вскоре ввязался сам виновник произошедшего. В итоге мужчину осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

