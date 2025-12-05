Реклама

16:55, 5 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин избил бывшую жену гаечным ключом из-за новой девушки

В Курской области осудили мужчину, избившего экс-супругу гаечным ключом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Курской области осудили мужчину, избившего экс-супругу гаечным ключом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Он обвиняется по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2024 года бывшая жена Кирилла Полякова приехала к нему домой для получения денег на содержание общих детей. В этот момент он находился там со своей новой девушкой. Все присутствующие были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между женщинами произошла ссора, и экс-супруга вытащила гостью за волосы из квартиры.

По возвращении в помещение она получила несколько ударов гаечным ключом по голове от бывшего мужа. После этого он стал угрожать ей расправой.

Суд приговорил Полякова к году ограничения свободы и обязал ежемесячно отмечаться в полиции.

Ранее сообщалось, что россиянин использовал необычный способ расправы над знакомым.

