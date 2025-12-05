Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 5 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин использовал необычный способ расправы над знакомым

В Туле арестовали мужчину, пытавшегося взорвать знакомого гранатой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Туле арестовали мужчину, пытавшегося взорвать знакомого гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконное хранение и ношение взрывного устройства») УК РФ.

По данным следствия, 25 сентября 2023 года мужчина, испытывая личную неприязнь к местному жителю на Тургеневской улице, прикрепил гранату к ручке входной двери его частного дома. При открытии произошел взрыв, после происшествия фигурант скрылся с места преступления. В результате взрыва никто не пострадал.

Сразу установить причастного не удалось, сотрудники правоохранительных органов продолжали следственные действия, и в результате им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в следственное управление. В ходе допроса он дал признательные показания.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин скрывался 22 года после расправы над иностранцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok