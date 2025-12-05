Россиянин использовал необычный способ расправы над знакомым

В Туле арестовали мужчину, пытавшегося взорвать знакомого гранатой

В Туле арестовали мужчину, пытавшегося взорвать знакомого гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконное хранение и ношение взрывного устройства») УК РФ.

По данным следствия, 25 сентября 2023 года мужчина, испытывая личную неприязнь к местному жителю на Тургеневской улице, прикрепил гранату к ручке входной двери его частного дома. При открытии произошел взрыв, после происшествия фигурант скрылся с места преступления. В результате взрыва никто не пострадал.

Сразу установить причастного не удалось, сотрудники правоохранительных органов продолжали следственные действия, и в результате им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в следственное управление. В ходе допроса он дал признательные показания.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

