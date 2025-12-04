Реклама

Силовые структуры
15:51, 4 декабря 2025

Россиянин скрывался 22 года после расправы над иностранцем

В Петербурге задержали мужчину за убийство иностранца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за расправу над иностранцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 14 декабря 2003 года во дворе жилого дома на улице Марата было обнаружено тело гражданина одного из азиатских государств с множественными ножевыми ранениями.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что преступление совершено на почве расовой ненависти участниками националистической группировки, которая действовала в городе в начале 2000-х годов. Затем удалось установить личность и местонахождение одного из участников расправы над пострадавшим. Им оказался 42-летний местный житель, который работал бригадиром по ремонту железнодорожных путей.

3 декабря он был задержан сотрудниками полиции по месту жительства, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что решивший заживо сжечь бывшую жену с детьми россиянин узнал свой приговор.

