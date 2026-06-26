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07:31, 26 июня 2026Спорт

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Австралии вничью сыграла с Парагваем и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сборные Парагвая и Австралии сыграли вничью в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санта-Кларе (штат Калифорния, США) завершилась со счетом со счетом 0:0. В результате матча Австралия вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Ранее Япония и Швеция сыграли вничью счетом 1:1. Кроме того, в группе F прошла встреча Туниса и Нидерландов. Последние одержали победу со счетом 3:1.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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