Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Австралии вничью сыграла с Парагваем и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Парагвая и Австралии сыграли вничью в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санта-Кларе (штат Калифорния, США) завершилась со счетом со счетом 0:0. В результате матча Австралия вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Ранее Япония и Швеция сыграли вничью счетом 1:1. Кроме того, в группе F прошла встреча Туниса и Нидерландов. Последние одержали победу со счетом 3:1.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.