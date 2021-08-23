Диетолог раскрыла пользу риса

Врач-диетолог Ольга Кораблева раскрыла пользу риса и рассказала, кому он противопоказан в беседе РИА Новости.

Специалист отметила, что рис является диетическим продуктом: в отварном злаке всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта. Она также подчеркнула, что сложные углеводы надолго обеспечивают сытость и позволят не переедать. Жиров в рисе всего 2,6 грамма на 100 граммов.

Кораблева добавила, что рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, а также калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. «Злак хорошо усваивается, это натуральный "сорбент", избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей», — сказала она.

Диетолог добавила, что рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. Специалист также посоветовала при остром гастрите есть жидкие рисовые каши на воде.

Однако при наличии ожирения рис следует исключить, сообщила врач. Она пояснила, что злак может усилить проблемы с перистальтикой кишечника. «Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс — 70, а индекс каши на молоке составит уже 75», — предупредила она.

Кораблева добавила, что полностью здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200 граммов отварного риса в день.

Ранее сообщалось, что диетолог объяснила пользу черники. По словам эксперта, в чернике содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей.