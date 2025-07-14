В России раскрыли отношение к западным войскам в случае размещения на Украине

Рогов: Западный контингент на Украине приравняют к оккупационным войскам

Западный военный контингент в случае размещения на территории Украины приравняют к оккупационным войскам. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

«Западный военный контингент на Украине ничего общего с миротворческой миссией не имеет, это будут обычные оккупанты, которым Украина интересна как сырьевая база и плацдарм против России», — высказался собеседник агентства.

Как подчеркнул Рогов, размещение военного контингента государств Запада на Украине сделает их гарантированными участниками конфликта.

Ранее Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространства Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.