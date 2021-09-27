Диетолог дала советы по здоровому питанию

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова дала советы по здоровому питанию в беседе с Nation News.

По ее словам, некоторые популярные диеты помогают быстро сбросить вес, однако могут навредить здоровью. Она отметила, что человеческий организм должен получать больше углеводов, чем белка.

«В рационе около 60 процентов составляют углеводы, 30 процентов составляет жир, 10 процентов уходит на белок. Очень часто люди начинают перебирать большое количество белка, который вытесняет полезные элементы. Люди убирают фрукты и овощи из рациона, тем самым лишая себя витаминов», — сказала диетолог.

Нефедова подчеркнула, что нельзя лишать организм полезных антиоксидантов и фитонутриентов, содержащихся в овощах и фруктах. Она добавила, что в рационе обязательно должны быть углеводы. Специалист посоветовала употреблять цельнозерновые мучные продукты.

Ранее директор Института диетологии и диетотерапии, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал ряд самых опасных для здоровья диет. Эксперт объяснил, что палеодиеты каменного века, интервальное голодание, монодиеты, рыбные и малоуглеводные диеты негативно влияют на организм. По его словам, несмотря на то что диеты с большим употреблением белка помогают быстро похудеть, подобный рацион может привести к дефициту жизненно важных веществ в организме человека.

