Названы снижающие длительность жизни продукты

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки (Katherine Zeratsky) назвала порталу Eat This, Not That пять продуктов, отказ от которых поможет продлить жизнь.

По ее словам, употребление в пищу ультрапастеризованных продуктов, обработанного красного мяса и полуфабрикатов, жареной пищи, продуктов с добавлением сахара и чрезмерного количества алкоголя может негативно сказаться на здоровье и снизить продолжительность человеческой жизни. От подобных привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия, уверяет медик.

Эксперт отмечает, что продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества — витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку. В свою очередь продукты с высокой степенью переработки — ультраобработанные — например, полуфабрикаты, магазинный хлеб и другие, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог предупредила, что такая еда часто содержит больше калорий, нежели питательных веществ.

