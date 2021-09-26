Назван предотвращающий развитие рака и инсульта напиток

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима (Yoichi Fukushima) в интервью изданию Nihon Keizai назвал напиток, предотвращающий развитие рака и инсульта. По его словам, зеленый чай способствует снижению риска появления многих заболеваний.

Эксперт указал, что в последнее время появилось большое количество эпидемиологических исследований, посвященных этому продукту. Так, в метаанализе 2021 года были проанализированы результаты нескольких научных изысканий, которые подтвердили, что потребление зеленого чая сокращает вероятность рака эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием», — пояснил Фукусима. Он добавил, что катехины также повышают активность ферментов, которые участвуют в расщеплении и расходовании жира, они облегчают его использование для обеспечения организма энергией.

Исследователь заключил, что катехины и теанин, содержащиеся в зеленом чае, снижают вероятность заражения гриппом после пяти месяцев употребления этого напитка.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о вреде горячего чая. Она рассказала, что существуют исследования о связи горячих напитков и онкологий и порекомендовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего ощущения.

